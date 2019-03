L’Italia di Roberto Mancini continua la propria corsa verso EURO 2020. Nel secondo match del girone di qualificazione gli azzurri hanno raccolto un altro successo contro la cenerentola Liechtenstein, che ha resistito poco più di 15′ prima di capitolare, con la Nazionale che ha dilagato già in chiusura di primo tempo.

Mancini lancia ancora dal primo minuto il sempre più rampante Kean, affiancato da Quagliarella e Politano, per un tridente ibrido che lascia spazio al 3-4-1-2 in fase di costruzione, con l’abbassamento dell’interista sulla linea dei centrocampisti e la scalata in avanti di Spinazzola sulla fascia sinistra, mentre Sensi agisce alle spalle delle punte.

Proprio Sensi sblocca il risultato al quarto d’ora, con un colpo di testa da pochi passi, dopo esser stato lasciato colpevolmente solo. L’Italia c’è, e trova il raddoppio con Marco Verratti, autore di una prova sontuosa con e senza palla. Da lì la strada è in discesa: due falli in area di rigore vedono Quagliarella trasformare dagli undici metri. Il centravanti della Samp è implacabile, e aggiorna il suo score in nazionale.

Il secondo tempo è quasi solo accademia per l’Italia, fino al fischio finale dell’arbitro Levnikov. Gli Azzurri vanno ancora in goal con Kean e col debuttante Pavoletti, che bagna con una rete l’esordio. Altri tre punti importanti per la classifica, e una vittoria che sicuramente fa morale per questo gruppo giovane ma ambizioso.

TABELLINO

ITALIA-LIECHTENSTEIN 6 – 0

ITALIA (3-4-1-2): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli; Politano, Jorginho, Verratti, Spinazzola; Sensi; Kean, Quagliarella. CT: Mancini.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele, Polverino, Wieser, Kuhne; Salanovic, Hasler. CT: Kolvidsson.

Note: ammonito Hasler (L), espulso Kaufmann (L).

Marcatori: 17′ p.t. Sensi (I), 32′ p.t. Verratti (I), 35′ e 45’+3 rig. Quagliarella (I), 15′ s.t. Kean (I), 25′ s.t. Pavoletti (I).

Arbitro: Levnikov (RUS).