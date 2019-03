Belen, il rapporto con Stefano: “Non so più se sono sposata o divorziata”

Non è ancora chiaro se Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano sono tornati insieme, di certo c’è stato un riavvicinamento tra loro, e non solo per il bene del piccolo Santiago.

Intervistata da Chi, la Rodriguez ha commentato gli insistenti rumors sulla sua vita sentimentale e, senza confermare né smentire, ha dichiarato: “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata… non si capisce. Ma sono felicissima.” La showgirl argentina, che vedremo debuttarà il 28 marzo, al fianco di Paolo Ruffini sul palco di Colorado.

Belen e Stefano sono stati sposati dal 2013 al 2017, e la loro è stata davvero una grande storia d’amore. Non a caso, i fan hanno sempre sperato in una riconciliazione per la coppia. A unirli, oltre a Santiago, c’è una forte stima reciproca. “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo, con un bambino” ha proseguito Belen. “Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata: una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore”.