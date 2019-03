David di Donatello, Borghi miglior attore

“Questo premio è di Stefano Cucchi‘. Lo ha detto Alessandro Borghi dopo aver conquistato il premio come miglior attore,sul palco dei David di Donatello.

“Grazie a Cremonini per la tua amicizia, a Jasmine per quanto sei meravigliosa, la famiglia Cucchi per esservi fidati di me. Grazie davvero alle persone che mi arricchiscono e alla mia famiglia – ha detto – questo film è stato complicato e loro ne hanno pagato le conseguenze. Questo premio è di Stefano Cucchi e va all’importanza di restare umani e di essere riconosciuti come tali a prescindere da tutto”.

Ha consegnato il premio Uma Thurman. A Elena Sofia Riccio premio come migliore attrice per l’interpretazione di Veronica Lario in ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. Premio per la miglior regia a Matteo Garrone per ‘Dogman‘: ‘La regia è importante ma senza dei grandi attori non si va avanti” ha detto rivolgendosi a Marcello Fonte.

“Tutto è stato emozionante di Loro, essere chiamata da Paolo Sorrentino, fare il film, aver vinto ai nastri d’Argento e essere qui stasera è un’emozione e un onore grandissimo, soprattutto per essere insieme a colleghe magnifiche nella mia categoria”, ha detto la Ricci all’ANSA, sul red carpet ai David di Donatello, dove ha poi vinto la statuetta. Quanto contano i premi? “Veramente quando ho vinto ai David di Donatello nel 1990 per la prima volta poi non ho lavorato al cinema per molto tempo – ha ricordato l’attrice -. I premi fanno piacere ma conta di più il lavoro fatto con passione e onestamente. Poi noi lavoriamo per l’amore del pubblico, per la gente”.

Il pubblico la segue con grande affetto e questo è stato anche il frutto del successo della quinta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, la fiction su Rai1. Sulla possibilità di una sesta stagione, l’attrice ha risposto sorridendo: “Vedremo, è una serie che mi ha dato tanto, sono molto affezionata a suor Angela, ma mi devo prendere una pausa da lei, perché è un ruolo ingombrante, anche per me. Ora ho tanti progetti, che riguardano anche il teatro, dove mi piace tornare, ma il prossimo sarà di nuovo televisivo, per la Rai”