Fiorella Mannoia dice addio ai M5S: “Ci si può anche sbagliare”

“Io non mi pento mai di quello che faccio. Ci si può anche sbagliare ma pentirsi mai perché non c’è mai pentimento nella speranza. Dire che sono contenta, certamente no. Sono più arrabbiata che pentita. Io mi sono sempre esposta e non c’è alcun pentimento nell’esporsi. Io non ce la faccio proprio a tenere la bocca chiusa se c’è qualcosa che non mi va. Anche perché prima di essere una cantante sono una cittadina come tutti”, queste le parole di Fiorella Mannoia durante la presentazione del suo ultimo album ‘Personale’.

Nell’album, in uscita venerdì 29 marzo, ci saranno tutti brani inediti, (disponibile in versione CD e in digitale e, dal 12 aprile, anche in vinile). La novità sarà lo spazio dedicato alla fotografia. Il senso del suo ultimo lavoro è raccontare storie con la musica ma anche con le immagini.

Infatti, la Mannoia ha scelto di abbinare una foto per ogni canzone, scegliendo quelle più adatte scelte tra quelle scattate negli ultimi due anni, da quando ha scoperto la passione per la fotografia che – racconta – le ha insegnato a guardare il mondo in un altro modo.