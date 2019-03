Il Gattopardo torna in tv: l’arco temporale sarà quello del libro

Il Gattopardo diventa una serie tv e le riprese inizieranno entro l’anno. La società di produzione Indiana aveva, infatti, valutato i diritti del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa già quattro anni fa, ma solo adesso il progetto ha preso ufficialmente il via grazie all’arrivo in coproduzione della società inglese Moorage. Restano ancora da definire regista e cast.

Il romanzo e il film

Il romanzo narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, dal momento del trapasso del regime borbonico alla transizione unitaria del Regno d’Italia, seguita alla spedizione dei Mille di Garibaldi.

La figura del protagonista del film Di Luchino Visconti del 1963, si ispira a quella del bisnonno dell’autore del libro, il Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, che fu un importante astronomo e che nella finzione letteraria diventa il Principe Fabrizio di Salina, e della sua famiglia tra il 1860 e il 1910, in Sicilia, a Palermo e provincia.

Da quel che trapela, pare che l’idea sia di raccontare non solo i fatti del 1860, come aveva fatto Visconti, ma di estendersi al 1910 così come avviene nel testo originario. Un taglio decisamente più ampio, dettato indubbiamente dalle regole della serialità, che porterebbe anche ad una rilettura completamente differente da quella fatta dal regista di Rocco e i suoi fratelli. A La Repubblica, Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe, ha confermato questa idea. “Sono anni che hanno comprato i diritti sul libro per questa fiction e da altrettanto tempo attendo una sceneggiatura da potere esaminare e a cui potere dare il mio ok. Ma non mi hanno ancora chiamato. Questa serie a puntate sarà l’occasione per raccontare il libro nella sua totalità: il film di Luchino Visconti ferma il racconto al 1860, mentre il libro si estende al 1910. Vorrei comunque, anzitutto, leggere il copione”.