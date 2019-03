Probabilmente la sua testa è già focalizzata su un obiettivo ben preciso, quello del Roland Garros, ma ciò non toglie che Novak Djokovic stia offrendo segnali preoccupanti. Dopo due partite in cui non aveva brillato, il serbo è uscito di scena agli ottavi del Masters 1000 di Miami, perdendo in tre set da Roberto Bautista Agut, che già lo aveva battuto a Doha a inizio stagione.

Un Djokovic che è tornato ad apparire quello distratto del 2017, mai in grado di restare di testa nella partita dopo aver vinto il primo parziale con un netto 6-1. Adesso il numero 1 del ranking ATP si concentrerà sulla stagione sul rosso, con il chiaro obiettivo di Parigi nel mirino.

Non sa, ancora, se potrà giocare i quarti di finale Roger Federer, che ha visto il suo match con Daniil Medvedev rinviato per pioggia e dovrà recuperarlo oggi, con un eventuale quarto, a seguire, contro Denis Shapovalov, uscito vincitore dal duello Next Gen con Tsitsipas.

Nel torneo femminile, invece, si infrangono ancora una volta i sogni di Petra Kvitova di diventare numero 1 del ranking WTA, dopo la sconfitta nella sfida con Ash Barty. Ancora in corsa Simona Halep, che ha raggiunto le semifinali e punta a riprendersi il trono da Naomi Osaka.