Roger Federer continua la sua corsa al Masters 1000 di Miami, e lo fa giocando il miglior match del suo torneo finora. Il campione svizzero si è imposto in due set su Daniil Medvedev in appena un’ora di gioco, raggiungendo per l’11a volta in carriera i quarti di finale in Florida. Oggi Federer se la vedrà con Kevin Anderson per un posto in semifinale.

Chi, invece, la semifinale l’ha già raggiunta è Felix Auger-Aliassime, nato 19 anni esatti dopo lo svizzero, e pronto a sfidare il campione uscente John Isner per continuare la sua ascesa inarrestabile nel gotha del tennis.

Nel torneo femminile, Simona Halep è più motivata che mai a ritornare in cima al ranking WTA, e per farlo dovrà vincere oggi la sua semifinale con Karolina Pliskova. L’altra sfida per un posto in finale sarà tra Ash Barty e Anett Kontaveit.