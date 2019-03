Incidente stradale in Guatemala: 30 morti

Un disastroso incidente stradale in Guatemala. Un grosso camion si è schiantato contro una folla, che si era radunata su un’autostrada buia, uccidendo almeno 30 persone. Lo rendono noto i vigili del fuoco del posto.

L’incidente è avvenuto ieri sera nei pressi del comune di Nahula, nella provincia occidentale di Solola. Sembra che la folla si fosse radunata per osservare una persona che era morta in un altro incidente e il mezzo pesante non si sarebbe accorto della presenza delle persone sulla carreggiata.