26 video hot girati a scuola: per il preside non sono gli studenti

Sarebbero 26 i video hard girati a scuola caricati sul sito PornHub. È quanto riferito dagli studenti al preside dell’Istituto professionale Bernardi di Padova, Roberto Turetta. La coppia che ha girato i filmini all’interno della palestra sarebbe sempre la stessa.

I filmati hot girati a scuola

In seguito alla notizia della diffusione in rete di immagini hot girate negli spogliatoi dell’edificio scolastico, Turetta ha presentato una denuncia ai carabinieri per invasione di edificio. Secondo il preside, infatti, i protagonisti del video non sarebbero né i suoi studenti né gli atleti delle società sportive che usano la palestra dopo le 17 e nel weekend. “La nostra scuola è totalmente estranea all’accaduto – spiega Turetta – I video sono stati pubblicati 7-8 mesi fa, quindi in estate, tranne uno pubblicato 4 mesi fa, quindi a dicembre, cioè mentre non c’era nessuno. Chi ha girato quei video è entrato in palestra quando poteva agire con tranquillità, senza correre rischi. Probabilmente una copia delle chiavi è finita nelle mani sbagliate, per cui ho chiesto alla Provincia di cambiarle”. Il preside ricorda anche che “sono stati gli studenti a segnalare tutto. Vedendo quei video, si sono sentiti umiliati”.