Padova: muore a 13 anni per l’estrazione di un dente

È morto a soli 13 anni, durante un’operazione chirurgica per l’estrazione di un dente all’ospedale di Padova. Benjamin Tyler Bryant residente a Vicenza, figlio di padre americano e madre italiana è deceduto a causa di un arresto respiratorio con conseguente arresto cardiocircolatorio. I tentativi dei medici di rianimarlo sono stati inutili. Accanto a lui i genitori, che hanno assistito impotenti alla morte del figlio. Il 13enne soffriva dalla nascita di una seria patologia neurologica che lo aveva costretto a stare su una sedia a rotelle. L’intervento nella Clinica odontoiatrica di Padova, in anestesia locale era stato programmato in seguito ad un’altra estrazione. ​Solo l’autopsia potrà stabilire cosa è accaduto: la decisione spetta all’autorità giudiziaria. L’Azienda ospedaliera ha segnalato il caso in procura e probabilmente avvierà un’indagine interna.