A scuola di cinema con David Lynch: il corso online per tutti

13 lezioni di cinema online con David Lynch. La Masterclass online sarà incentrata sulla creatività e sull’arte di fare film.

La Masterclass con David Lynch

I partecipanti potranno anche scambiare e-mail con il regista: oltre ad assistere alle lezioni sarà possibile ricevere chiarimenti sugli aspetti più oscuri di alcuni suoi capolavori come Mulholland Drive o la recente terza stagione di Twin Peaks, uscita a vent’anni dal lancio della serie.

La filmografia di David Lynch è composta da cult come Eraserhead – La mente che cancella del 1977, The Elephant Man del 1980, Dune del 1984 che subirà presto un remake, Velluto blu (Blue Velvet) del 1986, Mulholland Drive del 2001 e altri, tra cui il suo straordinario lavoro per la TV che è la serie I segreti di Twin Peaks andata in onda nei primi anni ’90 diviso in 2 stagioni e 30 episodi più un film (Fuoco cammina con me). La terza stagione è stata proposta ben 25 anni dopo riprendendo il finale della seconda stagione con il ritorno, ovviamente, di Kyle MacLachlan nei panni di Dale Cooper.