Proprio sul più bello, crolla il sogno di Simona Halep di tornare numero 1 del ranking WTA. A spegnere le ambizioni della romena, che si sarebbe presa il trono con la finale, ci ha pensato Karolina Pliskova, che nella semifinale di Miami si è presa la rivincita rispetto al match di Fed Cup febbraio, vincendo con il punteggio di 7-5 6-1.

Nella finale del torneo femminile, la Pliskova se la vedrà con Ash Barty, che si è imposta in due set sulla Kontaveit, recuperando in entrambi i parziali un break di svantaggio. Una sfida che promette spettacolo, anche per il diverso stile di gioco delle due tenniste.

Nel Masters 1000 al maschile, invece, a dare spettacolo è sempre Roger Federer, chirurgico nella sfida con Kevin Anderson. Lo svizzero ha addirittura rifilato un 6-0 al gigante sudafricano nel primo set, chiudendo poi i conti per 6-4. In semifinale, per lui, Denis Shapovalov, di diciotto anni più giovane, mentre nell’altra semi si affronteranno il campione uscente Isner e l’astro nascente Felix Auger-Aliassime, classe 2000 pronto a entrare tra i primi 30 del ranking con l’accesso alla finale.