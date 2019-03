Un tavolo tecnico permanente per affrontare i problemi di energia, acqua e rifiuti che interessano le isole minori, attraverso un confronto costante con la Regione. A costituirlo l’assessore all’Energia e servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon.

Ne fanno parte i Comuni di Favignana, Lampedusa, Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina, Ustica e i due dipartimenti dell’assessorato.

La decisione è arrivata dopo un primo incontro con le amministrazioni locali. Nell’incontro, avvenuto i primi di marzo, sono state discusse una serie di tematiche sulle quali da tempo gli amministratori hanno denunciato criticità.

Isole minori, un tavolo tecnico su energia, acqua e rifiuti

“Fin dall’insediamento – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – abbiamo messo al centro dell’agenda di Governo il tema delle ‘realta’ minori’ per ascoltare e capire quali siano le esigenze quotidiane di chi vive in ‘un’isola nell’isola’. Un’occasione per conoscere, da vicino, anche le potenzialità: punti di forza e di debolezza. Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale e lo stiamo rispettando”.

“Il Tavolo – aggiunge l’assessore Pierobon – consentirà di affrontare in maniera organica e costante tutti quei problemi che interessano storicamente questi territori e in particolare le questioni relative al servizio idrico, alla gestione dei rifiuti, all’energia e ai dissalatori”.