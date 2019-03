Tre Metri Sopra il Cielo: Netflix ne fa una serie

Dopo il grande successo di Tre Metri Sopra il Cielo, film tratto dal libro dello scrittore Federico Moccia, è la volta della fiction.

Tre Metri Sopra il Cielo diventa serie tv

Il 29 marzo è stato annunciato che Tre Metri Sopra il Cielo diventa una serie tv originale Netflix.

“L’Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l’uno dall’altro e girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo” sono queste le parole della Vice President, Original Series per Europa ed Africa di Netflix Kelly Luegenbiehl.

La serie tv young adult basata sul romanzo Tre Metri Sopra il Cielo è prodotta da Cattleya. Il titolo non è ancora definitivo, per cui dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti su questa nuova serie. Ciò che sappiamo è che i protagonisti sono Sally e Ale (i nuovi Step e Baby), appartenenti a due diverse realtà che si ritrovano uniti da un’innegabile attrazione l’uno per l’altra. Fanno da sfondo le gare motociclistiche lungo la Costa Adriatica.

Gli amanti della serie originale di film e libri avevano sperato di vedere un terzo film. Nel 2007 era uscito infatti il film Ho Voglia di Te, sequel di Tre Metri Sopra il Cielo, tratto dall’omonimo libro. Visto che nel 2017 è uscito il romanzo Tre Volte Te, sequel di Ho Voglia di Te, i fan avevano sperato di poter vedere anche questo romanzo in versione cinematografica.