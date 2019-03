Masters 1000 Miami, Federer regale. In finale c’è Isner

Roger Federer è ancora lì. Dopo la finale persa a Indian Wells con Dominic Thiem, lo svizzero avrà domani un’altra possibilità di vincere il suo primo titolo Masters 1000 in un anno e mezzo, nella finale di Miami. Per farlo, ha dato vita all’ennesimo clinic di questo torneo, demolendo con la solita grazia un Denis Shapovalov troppo falloso.

Domani, per Federer, ci sarà un avversario di ben altro spessore: John Isner, campione uscente in Florida. Anche lo statunitense ha dovuto battere un giovane canadese, il predestinato Felix Auger-Aliassime, nato esattamente 19 anni dopo Roger e già a un passo dall’ingresso nei primi 30 della classifica. Appuntamento fissato per le 19:00 di domenica.

Un successo consentirebbe allo svizzero di avvicinarsi ulteriormente alla posizione numero 3 del ranking, attualmente occupata da Sascha Zverev. Diversamente, Isner è costretto a vincere per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e restare in Top 10, con Cilic pronto a scavalcarlo in caso di sconfitta. Oggi sarà il turno della femminile tra Pliskova e Barty.