Nuovo blackout in Venezuela, per Maduro è “sabotaggio”

Il buio torna a calare sul Venezuela. Gran parte di Caracas e oltre dieci Stati venezuelani hanno dovuto fare i conti con il quinto blackout da lunedì scorso. La popolazione ha segnalato l’assenza di elettricità tramite i social. Oltre che nella capitale, al buio Aragua, Lara, Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Vargas, Monagas, Portuguesa, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Cojedes, Yaracuy, Barinas e Táchira. Per il momento le autorità non hanno comunicato particolari sull’origine del nuovo blackout in Venezuela.

Nuovo blackout in Venezuela

Il presidente Nicolas Maduro parla di sabotaggio. Secondi esperti, invece, il fattore determinante sarebbe l’obsolescenza delle infrastrutture elettriche.. La Croce Rossa aveva fatto sapere che inizierà a distribuite aiuti indipendentemente alla fazioni politiche di appartenenza. Mancano cibo e medicinali.

Francesco Rocca, capo della Federazione Internazionale della Croce Rossa ha detto ai giornalisti a Caracas che cominceranno a distribuire aiuti da metà aprile. Si tratta di alimenti provenienti dagli Usa e medicinali che fino ad oggi Maduro non ha lasciato entrare.

Foto da Twitter.