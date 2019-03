Occhi stanchi e affaticati: 4 semplici esercizi

Computer, smog o affaticamento per la lettura possono essere un vero stress per gli occhi. Alcuni semplici consigli possono favorire il rilassamento degli occhi.

Mani calde e semplici esercizi

Innanzitutto, la sera, riscaldare le mani e appoggiarle sulle palpebre per 10 o per 20 secondi. È utile procedere anche con qualche automassaggio sulla fronte, sulle tempie e sul collo, anche qui per poco tempo, non oltre qualche minuto, e avendo sempre cura di avere le mani calde. Quindi bisogna fissare un punto davanti a sé e sempre tenendo come riferimento quel punto, si inizia a muovere lentamente gli occhi dall’alto al basso e da destra a sinistra. Ultimo esercizio è quello di prendere a riferimento un oggetto: senza distogliere lo sguardo, lo si allontana e lo si avvicina agli occhi fino a 15 centimetri di distanza. Le ultime due serie di esercizi è consigliabile ripeterle dalle 5 alle 10 volte.