Papa Francesco vola in Marocco per un dialogo su Islam e migranti

Papa Francesco vola in Marocco a meno di due mesi dalla sua storica visita negli Emirati Arabi. Ancora un paese musulmano, quindi, per insistere sui rapporti interreligiosi. In programma, oltre agli impegni istituzionali e la visita ai migranti, ci sono diversi appuntamenti con la comunità musulmana.

Fitto il programma del Papa. Francesco verrà accolto dal re Mohammed VI allo scalo aereo di Rabat, il Pontefice e il sovrano raggiungeranno in un unico corteo (ma su due macchine diverse, Francesco in ‘papamobile’, Mohammed VI in limousine) la Esplanade della Moschea di Hassan, dove alle 14.40 si svolgerà la cerimonia di benvenuto.

Alle 15.00, vi è invece previsto l’incontro del Papa con il popolo marocchino, le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, davanti a un totale atteso di 50 mila persone. Alle 16.00 ci sarà la visita al Mausoleo di Mohammed V, quindi alle 16.25, al Palazzo reale, Francesco andrà in visita di cortesia al re Mohammed VI.

Quindi alle 17.10 la visita all’Istituto Mohammed VI degli imam, predicatori e predicatrici, la prima volta di un Papa in una scuola per imam. L’incontro nella sede della Caritas diocesana con i migranti, in gran parte dall’Africa Subsahariana, concluderà la prima giornata.