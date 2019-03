Elezioni in Slovacchia, Zuzana Caputova è il nuovo presidente

Zuzana Caputova è il nuovo presidente della Slovacchia. “Sono felice del risultato – ha detto Caputova, dopo aver ringraziato i suoi elettori – perché si vede che nella politica si può entrare con opinioni proprie e la fiducia si può conquistare anche senza linguaggio aggressivo e colpi bassi. L’onestà nella politica può essere la nostra forza”.

Chi è Zuzana Caputova

Europeista, liberale e progressista. Zuzanna Caputova, 45 anni, è l’ex vicepresidente del piccolo partito non governativo ‘Slovacchia progressista’. Fino a qualche tempo fa poco conosciuta, è entrata in politica nel 2017. “Voglio una Slovacchia europea”, ha dichiarato l’avvocatessa lanciando la sfida “al sovranismo e al populismo” imperante nel gruppo di Visegrad(Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e, appunto, Slovacchia).

Per anni ha condotto una dura lotto contro una discarica illegale a Pezinok che l’ha messa contro gli uomini al potere e imprenditori controversi. “È stata una vicenda difficile, durata 14 anni. Abbiamo vissuto inquietudini e timori, ma alla fine abbiamo vinto”, ha raccontato la neo presidente in merito alla sua prima grande vittoria del 2013

Un’ondata di novità in Slovacchia con Zuzana Caputova presidente. Le caratteristiche che l’hanno portata alla vittoria sono comprensibilità, cordialità, affidabilità e capacità di evitare i conflitti. Zuzana Caputova è primo capo di Stato donna liberamente eletto nell’Europa centro-orientale.

Caputova ha ricevuto il premio Goldman che per le sue attività nel campo ecologista. La neo presidente è nota anche per essersi impegnata per i diritti degli omosessuali, delle minoranze e per il consenso ottenuto con il patto sulle migrazioni. “Ho dedicato tutta la vita ad aiutare i deboli, era sempre una lotta impari. Bisogna far tornare giustizia nella società e la fiducia nelle istituzioni statali. La compassione e l’amore per il prossimo sono i valori che rappresentano la base su cui unire il Paese”, ha detto rispondendo a coloro che le avevano rimproverato di essere “troppo liberale” per la Slovacchia cattolica.

Nel ballottaggio, Caputova ha vinto con il 58% dei consensi sull’eurodeputato Maros Sefcovic, che si è fermato al 42% e ha riconosciuto la vittoria dell’avversaria.

Le elezioni presidenziali in Slovacchia

I seggi elettorali in Slovacchia si sono chiusi alle ore 22.00. Circa 4,4 milioni di elettori slovacchi sono stati chiamati a scegliere il loro presidente per i prossimi 5 anni. A sfidarsi sono stati l’avvocato Zuzana Caputova e il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. Caputova è stata sin da subito la favorita.

Nei sondaggi tenutisi prima del ballottaggio ha ottenuto il 60% dei consensi mentre il suo rivale Sefcovic circa il 40%. Secondo le stime, l’affluenza al ballottaggio è stata più bassa rispetto al primo turno. L’affluenza alle urne è stata del 41,8%.