Anche in un weekend che era cominciato alla grande, con la pole position di LeClerc, la prima in carriera in Formula 1, arrivano le notizie negative per la Ferrari. Nel GP del Bahrein, a spuntarla è ancora la Mercedes. Un guasto al motore a poco più di dieci giri dal termine ha infatti portato il monegasco a cedere cinque secondi al giro, lasciando di fatto le prime due posizioni alle Frecce d’Argento di Hamilton e Bottas.

Lontano dalle posizioni migliori Sebastian Vettel, che dopo aver tentato il sorpasso su LeClerc in avvio di gara si è trovato a chiudere solo al quinto posto. Tra i due ferraristi si è inserito Verstappen, che per poco nel finale non riusciva a strappare il podio a LeClerc, salvato dall’ingresso della safety car nel finale.