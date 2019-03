Roger Federer non si ferma più. Dopo la finale persa a Indian Wells, è arrivato il pronto riscatto a Miami. Così, a un anno e mezzo di distanza dal successo di Shanghai, il campione svizzero è tornato a vincere un Masters 1000, il ventottesimo della carriera. Da aggiornare anche lo score complessivo, che parla di 101 titoli. E il record di Jimmy Connors (fermo a quota 108) non è così lontano.

Una partita che ha visto Federer dominare in lungo e in largo contro Isner. Il campione uscente di Miami non ha avuto scampo, subendo il break già nel game di apertura e cedendo il servizio per ben tre volte nel primo set. Lo svizzero ha chiuso 6-1 il primo parziale e, dopo una fase di equilibrio, ha chiuso 6-4 il secondo.

Adesso, per il numero 4 del ranking ATP (da domani), ci sarà un lungo percorso di preparazione alla fase sulla terra rossa. Dopo tre anni tornerà in campo a Madrid, in vista del Roland Garros. Non è prevista, per il momento, una partecipazione agli Internazionali d’Italia a Roma.