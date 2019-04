Alessandra Mussolini vs Jim Carrey, il battibecco su Twitter

Alessandra Mussolini vs Jim Carrey, di certo un attore di Hollywood non ha grandi cose in comune con una Europarlamentare. Eppure i due sono giunti ad uno scontro per colpa di un tweet sarcastico pubblicato da Jim che rievocava un fatto storico italiano, rifacendosi all’impiccagione di Benito Mussolini e Claretta Petacci presso Piazzale Loreto.

L’attore Canadese aveva postato su Twitter un’immagine spiegando, secondo il suo punto di vista, le conseguenze del fascismo. La vignetta che ha realizzato lui stesso mostra il Duce e Claretta Petacci a testa in giù, scrivendo sopra:

“Se vi state chiedendo a cosa porta il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua ‘padrona’”.

Nonostante la non-risposta dell’attore alla provocazione della Mussolini, la donna si è comunque trovata coinvolta in un testa a testa con uno specialista francese di comunicazione politica Evan O’Connell, il quale le ha detto:

“Credo che tu abbia confuso Carrey con il tuo nonno assassino”.

C’è da dire però che, sebbene il battibecco sia durato un po’ e il popolo di Twitter si sia goduto lo spettacolo, l’Europarlamentare è abituata a dover difendere la propria famiglia da questo genere di commenti.

Foto di The Web Coffee