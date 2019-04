Autismo, piazze e monumenti si colorano di blu: gli eventi in Italia

Anche quest’anno si celebra il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, giunta alla sua 12esima edizione. Alcuni dei monumenti più importanti del mondo, come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo.

Gli eventi in Italia

Anche l’Italia partecipa con un ricco calendario gdi eventi: da Nord a Sud si dipingerà di blu con tavole rotonde, mostre d’arte, proiezioni e giornate di studio. “Un taglio per l’autismo”è la campagna nazionale lanciata dal testimonial Gianmarco Tamberi, “il miglior esponente del salto in alto italiano”, che propone a “tutti i cittadini di tagliarsi la barba a metà per rappresentare il disagio di coloro che stanno a metà tra la faccia pulita e la faccia sporcata dall’indifferenza altrui”.

Al Sud, la Sicilia si è mobilitata per tutto il mese di marzo. Già da domenica 31, i pittori palermitani hanno popolato via Ruggero Settimo per dipingere il disturbo del neurosviluppo. Intanto a Mondello si è svolta la II edizione delle due ruote per l’Autismo, e martedì 2 aprile invece, a partire dalle 21 presso il Teatro Politeama “tanti ragazzi saliranno sul palco, sfidando l’autismo con coraggio, raccontando di obbiettivi raggiunti e da raggiungere”, hanno dichiarato gli organizzatori. Sempre il 2 aprile è in programma una manifestazione sportiva e il convegno ‘Insieme… per l’autismo’, che si svolgerà nell’Auditorium di Partanna dalle 15 alle 19. Prenderanno la parola Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma; Giovanni Corsello, past president della Società italiana di Pediatria (Sip); e l’onorevole Gucciardi Baldassare, già assessore alla Salute regione siciliana.

In Campania nel weekend ha preso il via l’iniziativa nazionale ‘Abbracciata collettiva’, che coinvolge tantissime città tra cui Roma, Milano e Torino. Organizzato da Tma (Terapia Multisistemica in Acqua), l’evento è una maratona natatoria di 30 ore in cui i metri percorsi rappresentano “il tentativo di avvicinarsi alle problematiche dei bambini con autismo”.

Lunedì 1 poi, la Asl Napoli 1 organizza presso il cinema ‘American Hall’, la proiezione de ‘La Città Adattabile’, docu-film che “mostra i momenti di vita dei ragazzi autistici” del Vomero e dell’Arenella. Martedì 2 aprile c’è l’Open Day dei Nuclei Operativi Neuropsichiatria Infantile e, in piazza Dante, dalle 11 alle 13 saranno allestiti cinque stand di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Tanti gli eventi su Roma e Lazio, a partire da Viterbo che nel weekend ha inaugurato la seconda edizione dell’ As Film Festival: “Il primo festival cinematografico al mondo, realizzato con la partecipazione attiva di persone che si riconoscono nella condizione autistica”. Lunedì 1 aprile la cooperativa agricola sociale ‘Casa delle autonomie’ promuove, dalle 17.30, un evento sul tema “l’inclusione lavorativa e sociale di persone con autismo”. A Nettuno è il turno di un concorso pittorico-grafico. Presso il centro ippico SS Lazio Villa Glori invece, ‘L’emozione non ha voce’ onlus organizza diverse attività motorie, di giardinaggio, equitazione e incontri con i genitori a partire dalle 10. Colmissima la Giornata di studi del 6 aprile a Roma, dal titolo ‘Plasmare la complessità, autismo tra mente e corpo’. L’appuntamento, organizzato dall’IdO con l’Università la Sapienza di Roma e l’Osservatorio italiano studio e monitoraggio autismo (Oisma), si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 nell’Aula Gerin de La Sapienza.

Al Nord, Milano e provincia ospitano dal 24 marzo al 7 aprile la mostra ‘La fortuna del fortunale’ a Segrate, con pitture, sculture e fotografie ad opera di 10 ragazzi autistici. Venerdì 29 invece, è stato il turno di ‘Mai più soli! Per mano oltre il labirinto dell’autismo’, incontro che ha visto tra i partecipanti il sindaco di Milano, Beppe Sala e il cantante Elio. Il 2 si attende il convegno ‘Insieme per spiegare le ali’, organizzato dalla Regione Lombardia assieme al comitato Uniti per l’Autismo. Il 24 marzo si è svolta a Torino la partita di basket insieme alle famiglie di ragazzi autistici, organizzata da Lega Basket, Fiat Torino e Germani Basket Brescia, che con il PalaVela ha anticipato il Blue Day. L’evento ha voluto porre l’accento sull’importanza dell’attività sportiva per i bambini con disturbi del neurosviluppo.