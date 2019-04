La disoccupazione a febbraio risale al 10,7%, lo rileva l’Istat

A febbraio il tasso di disoccupazione risale, attestandosi al 10,7%, in aumento di 0,1 punti. Lo rileva l‘Istat, diffondendo i dati provvisori. Aumentano dell’1,2% (+34 mila) le persone in cerca di occupazione, risultando pari a 2 milioni 771 mila.

La disoccupazione a febbraio risale al 10,7%

Tuttavia il numero dei disoccupati su base annua è in calo dell’ 1,4% (-39 mila). Se si confronta il dato con il minimo pre-crisi (5,8%, dell’aprile 2007), emerge come il tasso disoccupazione sia ancora di quasi 5 punti superiore.

Per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione a febbraio si attesta al 32,8%, in “lieve” diminuzione rispetto a gennaio (-0,1 punti percentuali). Emerge dai dati dell’Istat, che sottolinea una distanza di quasi 14 punti dal minimo pre-crisi (19,4%, del febbraio 2007).

La stima degli occupati a febbraio è “in lieve calo” rispetto a gennaio. Scende infatti dello 0,1%, pari a -14 mila unità. Lo rileva l’Istat, ricordando che il mese precedente aveva fatto registrare un “contenuto aumento”.

L’Istituto spiega inoltre come la diminuzione di febbraio si rifletta in una contrazione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) che a termine (-11 mila). Invece risultano in aumento gli indipendenti (+30 mila). Su base annua invece l’occupazione risulta ancora in crescita (+113 mila).