Due persone sono rimaste ferite alle gambe in una sparatoria avvenuta davanti a un bar alla periferia di Roma. Due uomini, a bordo di scooter, hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in via Flavio Stilicone, a Cinecittà. I feriti sono stati trasportati in ospedale e sul posto sono intervenuti i carabinieri.