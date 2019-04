È la sfida di San Siro tra Milan e Udinese ad aprire il programma della trentesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive, cercano riscatto con la coppia Piatek-Cutrone, per la prima volta insieme dal primo minuto. In serata toccherà alla Juventus, che fa visita al Cagliari. Bianconeri in emergenza, privi di Ronaldo, Dybala e Mandzukic.

Il piatto forte della giornata sarà all’Olimpico, con la sfida tra Roma e Fiorentina, mentre nell’Inter si rivede Mauro Icardi, cinquanta giorni dopo il caso sulla sua fascia da capitano. Trasferta insidiosa per i nerazzurri, impegnati sul campo del Genoa.

I risultati della 30a giornata

Milan-Udinese 0 – 0

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Frosinone-Parma

Genoa-Inter

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Chievo

SPAL-Lazio

Torino-Sampdoria

Atalanta-Bologna