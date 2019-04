Serie B, i risultati della 31a giornata: stop Brescia a Verona

Serie B in campo per il turno infrasettimanale, trentunesima giornata del campionato cadetto. Brescia impegnato in una trasferta importante sul campo del Verona, mentre domani toccherà a Lecce e Palermo. I giallorossi riceveranno il Cosenza, mentre i rosanero se la vedranno con il Pescara in una sfida di vertice.

I risultati della 31a giornata

Benevento-Carpi 3 – 1 FINALE

Crotone-Perugia 2 – 0 FINALE

Livorno-Cremonese 1 – 3 FINALE

Padova-Ascoli 1 – 2 FINALE

Spezia-Salernitana 2 – 1 FINALE

Venezia-Cittadella 1 – 1 FINALE

Verona-Brescia 2 – 2 FINALE

Lecce-Cosenza

Pescara-Palermo