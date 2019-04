Mafia, sequestro da 40 milioni all’imprenditore Amodeo di Alcamo

Gli intrecci tra mafia e imprenditoria nel Trapanese. La Dia di Trapani ha eseguito un maxi sequestro di beni per 40 milioni di euro all’imprenditore edile e del settore alberghiero di Alcamo Giuseppe Amodeo, 64 anni, e ai suoi familiari. Da anni gestiva con la sua famiglia il Cance Hotel, rinomata struttura alberghiera di Castelvetrano con annessa sala ricevimenti.

Una vasta indagine che aveva portato alla luce gli intrecci tra mafia ed imprenditoria lo aveva incastrato. Insieme a numerosi altri imprenditori era stato tratto in arresto il 3 luglio 1998, per concorso in associazione mafiosa. Amodeo, secondo l’accusa, in quanto era imprenditore “a disposizione” di Vincenzo Virga e Antonino Melodia, entrambi condannati all’ergastolo.

Mafia, maxi sequestro contro Giuseppe Amodeo

Virga sarebbe stato socio occulto di Amodeo e di altri imprenditori compiacenti in alcune redditizie attività di speculazione edilizia realizzate nel territorio trapanese. Il procedimento penale si era concluso per Amodeo con la condanna a (a seguito di patteggiamento) a un anno 4 mesi di reclusione, previa derubricazione del reato di concorso in associazione mafiosa in quello di favoreggiamento reale e favoreggiamento personale continuato aggravato.

Di recente Amodeo è stato processato e definitivamente condannato per il reato di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europea per aver illecitamente percepito finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di attività imprenditoriali nel settore turistico. Nel 2013, il direttore della Dia, a seguito di indagini, ha proposto il sequestro e la confisca. Il Tribunale di Trapani ha ordinato il sequestro dell’intero patrimonio del proposto, ma al termine del procedimento, ha disposto la confisca di soli due milioni di euro.

A carico dello stesso, la medesima Corte d’Appello ha riconosciuto l’evasione fiscale e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bi. Sono stati sottoposti a confisca, in tutto o in parte, la Amodeo Costruzioni srl, la Eat e Fly srl, la Dedalo srl, la Cance Hotel, La Società semplice Ac di Impellizzeri Francesca, 159 unità immobiliari tra terreni e fabbricati sia ad uso abitativo sia ricettivo, partecipazioni societarie, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie.