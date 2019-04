Angela Grignano è tornata a casa ieri in tarda sera. La ragazza di 25 anni rimasta ferita in un’esplosione a Parigi, lo scorso 12 gennaio. “Ma siete pazzi, c’è anche un concerto per me”, ha detto la ragazza di fronte ad un folla in festa per accoglierla.

Rimase ferita in un’esplosione a Parigi, Angela Grignano è tornata a casa

Davanti alla sua abitazione, a Xitta, una frazione a 5 chilometri da Trapani, musica, palloncini e una serie di affettuosi abbracci. A portare il saluto della città il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. “Te l’avevo detto che sarei tornata, ed eccomi qua”, ha detto Angela rivolgendosi alla nonna in lacrime.

Angela Grignano ha rischiato di perdere una gamba in un’esplosione in Rue de Trévise, a Parigi. La vicenda che l’ha coinvolta ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, ha riconosciuto i familiari e nel pomeriggio dello stesso giorno, quello successivo all’esplosione, è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per cercare di salvarle l’arto.

Fortunatamente per Angela tutto è andato per il meglio. “I medici ci hanno rassicurato che l’operazione è andata più che bene, sono molto contenti e ottimisti. Siamo commossi da come il Signore ha ascoltato le preghiere di tutte le persone che hanno pregato per Angela, e come questo affetto ci sta sostenendo e ha condotto le mani dei medici”. Lo ha detto padre Giuseppe, il fratello sacerdote di Angela Grignano. Ora Angela è tornata a casa sua a Trapani.