Asp di Trapani, al via concorsi per dirigente medico a tempo indeterminato

L‘Asp di Trapani dà il via ai concorsi a tempo indeterminato per dirigente medico. Lo ha disposto il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, con delibera del 3 aprile 2019. Ufficialmente aperta, quindi, la procedura per concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura di posti di dirigente medico attualmente vacanti.

Asp di Trapani, al via concorsi per dirigente medico

La procedura avviata dall’Asp di Trapani per i concorsi pubblici prevede: n.13 posti di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia; n. 18 posti di Dirigente medico di Radiodiagnostica; n.9 posti di Dirigente medico di Pediatria.

“Il personale medico va assolutamente rafforzato – ha detto Damiani – la carenza di medici è un punto debole dell’intero sistema e della sua efficienza. La situazione degli ospedali senza l’adeguato organico è frutto di un rallentamento dei concorsi del passato. La Direzione generale dell’Asp di Trapani sta lavorando ad un ampio piano di reclutamento per arginare le emergenze”.

Concorsi Asp di Trapani, come partecipare

Il bando di concorso sarà integralmente pubblicato sulla GURS –Serie Speciale Concorsi, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Sarà presente inoltre sul sito dell’Azienda: www.asptrapani.it, nell’area Bandi di Gara e Concorsi. E’ necessario compilare e inviare in via telematica la domanda di partecipazione alla selezione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Pena l’esclusione.

Tutto ciò che non verrà correttamente inviato tramite piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione sia per quanto attiene ai requisiti generali e specifici di ammissione, sia relativamente alla valutazione dei titoli.

La graduatoria formulata al termine della procedura concorsuale avrà una validità di tre anni dalla data di approvazione e sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione.

Tutte le informazioni che riguardano la procedura potranno essere richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it.

Per informazioni sul bando, gli interessati possono rivolgersi all’UOC Risorse Umane – UOS Assunzioni e Amministrazione del Personale – Gestione ALPI – dell’Asp di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani, o telefonando al numero 0923/805251 martedì dalle 16 alle 17,30, giovedì dalle 9,30 alle 13.00.