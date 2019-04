È morto Jean-Louis David, il coiffeur delle dive: fu inventore del taglio degradè

È scomparso all’età di 85 anni il coiffeur parigino Jean-Louis David a causa di una lunga malattia.

La carriera di Jean-Louis David

Nato il 24 marzo del 1934 da una famiglia di parrucchieri originaria di Grasse, nel sud della Francia, Jean-Louis David è l’inventore del taglio degradè, sfumato, ideatore di nuove forme di decolorazione del capello nonché pioniere francese della catena di franchising che porta il suo stesso nome. La sua sfolgorante carriera inizia agli albori degli anni ’50, quando apre un primo salone in uno dei quartieri più chic della Ville Lumière, in rue Matigon, rapidamente individuato dalle star dell’epoca o attrici internazionali di passaggio a Parigi.

Diventato il parrucchiere ufficiale del Festival di Cannes, ha affiancato artisti e personalità del jet set come Andy Warhol, Coco Chanel o Pierre Bergé. Nel 1974 stringe inoltre collaborazioni fotografiche con grandi nomi come Herb Ritts o Helmut Newton.

David lancia anche una linea di cosmetici, in particolare, prodotti per capelli in vendita nei supermercati come shampoo o lacca. Jean-Louis David si era ritirato in Svizzera dal 2002, dopo aver ceduto il suo impero al colosso americano Regis Corporation, che l’ha poi rivenduto, nel 2008, al gruppo Provalliance di Franck Provost.

Secondo il giornale Bilan, Jean-Louis David era tra i 50 uomini più ricchi di Francia impiantati in Svizzera con un patrimonio stimato tra i 90 e i 180 milioni di euro. Si è sposato quattro volte e ha avuto quattro figli.