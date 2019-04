Purtroppo Montalbano

Purtroppo anche questo secondo racconto del commissario Montalbano è un’altra delusione, per usare una espressione educata; perché, se volessimo dirla un po’ tutta, è un vero insulto allo spettatore. Infatti dopo una settimana di serali e quotidiani annunci della serie, dopo la presentazione personale” in persona personalmente” del maestro,quello che ci viene riprogrammato con spudorata arroganza , e per la seconda volta in quattro giorni, è la replica degli episodi già trasmessi ben l’anno passato!

Ora, se da una parte sembra veramente strano che il “ maestro” abbia consentito la ritrasmissione dei suoi racconti, è veramente inaccettabile che Rai 1 ritrasmetta con tanta pompa magna , e per ben più volte, un programma che per la propria stessa natura di giallo, esaurisce il proprio contenuto appena questo viene conosciuto. Ancora più sconcertante in quanto trasmesso su Rai , di cui si è sbandierata la rimodulazione ed il rinnovamento dei palinsesti : bel rinnovamento! Però noi poveri utenti il pagamento del canone lo rinnoviamo davvero; e non avremmo meritato questo trattamento, ancora di più dato il livello di gradimento sempre riservato al “ maestro” ed al commissario Montalbano.