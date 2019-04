False assunzioni per ottenere i rimborsi a Palermo, sequestri e denunce

La Guardia di Finanza di Palermo ha denunciato 4 persone per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero assunto fittiziamente nelle società di alcuni parenti al solo fine di ottenere il rimborso degli stipendi dal Comune di Palermo.

Truffa al Comune di Palermo, sequestri e denunce

I finanzieri hanno inoltre disposto il sequestro, anche per equivalente, fino a 200 mila euro nei confronti di un ex consigliere comunale, Giovanni Geloso, e della sorella Antonia Geloso, e di un consigliere tuttora in carica, Girolamo Russo (detto “Mimmo”).

Secondo le indagini, Giovanni Geloso e Mimmo Russo avrebbero simulato rapporti di lavoro dipendente al fine di ottenere rimborsi disposti dal Comune di Palermo. La somma indebitamente percepita quale ingiusto profitto ammonta a quasi 60 mila euro per Giovanni Geloso e a quasi 136 mila euro per Mimmo Russo da ottobre 2013 al settembre 2015.