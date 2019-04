La regina Elisabetta contro Meghan: non potrà indossare più i gioielli di Lady D

Sembra che questa volta “quello che Meghan vuole Meghan ottiene”, come disse un giorno Harry, non sarà possibile. La ferrea Regina Elisabetta ha infatti posto un veto all’uso di determinati gioielli della Corona a Meghan e tra questi, schiaffo nello schiaffo, quelli appartenuti a Diana invece concessi a Kate. Anche perché molto contrariata dai capricci della moglie del nipote la quale non ha saputo apprezzare le attenzioni fin qui riservatele.

Meghan Markle non indosserà i gioielli di Lady D

Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato al Sun “E’ discrezione della Regina e di qualche consigliere fidato quali gioielli della collezione reale possano essere prestati e soprattutto a chi. La Regina apprezza Meghan ma ritiene che sia importante mantenere l’ordine e rispettare le gerarchie all’interno della famiglia. Maghan è la più popolare ma di rango inferiore a Kate”.

Alla base della decisione ci sarebbe anche il disappunto per tanti atteggiamenti fuori protocollo che la duchessa del Sussex continua a tenere. La querelle sui gioielli ha inizio già in occasione del matrimonio, quando Meghan avrebbe inopportunamente richiesto di indossare una preziosissima tiara di smeraldi che non le è stata concessa, dovendosi invece “accontentare” della preziosa tiara di brillanti appartenuta alla Regina Mary che tutto il mondo ha potuto vedere.

Elisabetta ha posto il proprio veto anche ad un brand di beneficenza dei Duchi del Sussex autorizzando, invece, un profilo instagram autonomo; mentre in quello di Kensinghton Palace restano attivi William e Kate.

Anche la prossima nascita dell’erede sembra essere una ulteriore occasione in cui Meghan si allontanerà dalla tradizione reale degli ultimi 30 anni: infatti al comfort del St. Mary Hospital di Londra ha preferito un’ospedale pubblico più vicino alla loro nuova casa di Windsor e non prevede di comparire subito dopo il parto con il pargolo in braccio, peraltro settimo in linea di ascendenza al trono. Insomma la duchessa non finisce di assumere decisioni e comportamenti sempre lontani da quelli della Casa Reale, né sembra curarsi di quanto ciò possa essere sgradito alla Regina.