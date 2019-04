La ricetta della Carbonara è una delle più controverse della cucina italiana. Cerchiamo quindi di darvi qualche suggerimento per evitare errori grossolani con questo piatto.

L’ingrediente fondamentale, il re della Carbonara è lui: sua maestà il guanciale. Per i puristi della Carbonara sarebbe un abominio sostituirlo con la pancetta stesa, ma noi non siamo così fiscali e ogni tanto ce lo concediamo.

Al secondo posto tra gli ingredienti della Carbonara c’è l‘uovo. Anche qui la ricetta originale sembra preveda esclusivamente il tuorlo ma a qualcuno piace aggiungere un po’ di albume. Poco male. L’errore da non commettere assolutamente però è quello di fare diventare l’uovo una frittata. Nella Carbonara l’uovo deve rimanere cremoso.

Gli errori da non commettere con la Carbonara

Vediamo ora quali sono i principali errori da evitare quando si prepara una Carbonara. Per prima cosa non sostituire il pecorino con il parmigiano. La ricetta ha origine tra Lazio e Abruzzo, dove il pecorino è di casa.

Il più imperdonabile degli errori, spesso commesso al di fuori dei confini italiani, è quello di aggiungere la panna alla Carbonara. Questo ingrediente non fa altro che aumentarne l’untuosità, oltre che appiattirne il gusto.

Infine, meglio evitare aglio, cipolla e olio. La Carbonara è un piatto dai sapori forti e sarebbero un’aggiunta superflua. Inoltre il guanciale non ha bisogno di altri grassi aggiunti.

L’ultimo aspetto è quello che riguarda la forma della pasta adatta alla Carbonara. Corta o lunga? Per la maggior parte delle persone la Carbonara “chiama” gli spaghetti ma spesso vengono utilizzati anche i romanissimi – per rimanere in tema – rigatoni.