Grande blackout in Messico. Venerdì la penisola messicana dello Yucatan è rimasta al buio per ore. Nella regione vivono milioni di persone e tanti turisti vi giungono per attrazioni come le rovine Maya e le località balneari di Cancun e Tulum.

La Commissione federale dell’energia elettrica ha riferito che il blackout è stato causato da un incendio boschivo. Per circa un paio di ore sono rimasti senza corrente elettrica anche altri due Stati messicani.