Michael Jackson, nipoti rispondono a film con un contro doc

Non si fa attendere la risposta determinata dei nipoti di Michael Jackson al discusso documentario ‘Leaving Neverland’: un documento della durata di trenta minuti pubblicato su Youtube, nel quale raccolgono testimonianze a difesa del re del pop per respingere le accuse di abusi sessuali contro minori.

Si intitola ‘Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary’. Con la partecipazione del giornalista australiano Liam McEwan (che è anche il produttore), contiene interviste a Taj e Brandi Jackson, nipoti del musicista scomparso nel 2009.

Il documentario ripercorre le vicende processuali della star, che è sempre uscita assolta dalle accuse, e propone una lettura diversa delle vicende che hanno sollevato tanto scalpore mettendo in discussione la figura dell’artista e a rischio la sua eredità musicale.

Leaving Neverland è un documentario per la televisione del 2019 diretto e prodotto dal regista britannico Dan Reed. La trama è incentrata sulla vita e sulla diretta testimonianza di due uomini, Wade Robson e James Safechuck, che raccontano di essere stati abusati sessualmente dalla pop star quando erano ancora bambini, nonostante non portino nessuna prova se non le loro testimonianze. iI filmato ripercorre le tappe fondamentali delle loro vite da adulti segnate per sempre dalle ripercussioni dei presunti abusi

Il docu-drama è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2019 ed è stato trasmesso in televisione in due parti dalle emittenti co-produttrici HBO e Channel Four.

Il documentario ha suscitato scalpore in tutto il mondo, ripercuotendosi contro la memoria di Jackson e avviando una generale revisione mediatica sulla sua eredità artistica e umana.