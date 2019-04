Rolling Stones, Mick Jagger sta bene dopo l’intervento

Mick Jagger sta bene, “riposa e si sta riprendendo” dopo il ricovero al Presbyterian Hospital di New York per un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca.

Parenti e amici più stretti rassicurano sulle condizioni di salute del frontman dei Rolling Stones, 76 anni il prossimo luglio, per il quale i medici hanno scelto di evitare l’operazione a torace aperto utilizzando la tecnica mini-invasiva Tavi (impianto valvolare aortico transcatetere). Con la metodica ‘soft’, la valvola destinata a sostituire quella difettosa viene introdotta tramite catetere per via percutanea attraverso un’arteria maggiore e poi ‘spinta’ fino al cuore.

Secondo il ‘Daily Mail’ online, Jagger avrebbe scoperto il problema cardiaco durante un esame di routine, per cui è stato necessario il ricovero e l’intervento. E così domenica scorsa i Rolling Stones, che fra aprile e luglio avrebbero dovuto esibirsi fra Usa e Canada in 17 date tutte sold out (oltre un milione di spettatori previsti, incasso pari a circa 200 milioni di sterline), hanno annunciato la riprogrammazione del loro ‘No Filter Tour’ in Nord America. “I medici – ha informato la band britannica in una nota – hanno sconsigliato a Mick di partire in tour in questo momento perché ha bisogno di cure mediche. Gli hanno suggerito di aspettare un recupero completo” dopo l’operazione, “così da poter tornare sul palco il più presto possibile”.

Lo stesso Jagger, in un tweet di scuse ai fan, si è detto “distrutto per avere dovuto posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco prima possibile”, ha assicurato. In ospedale la rockstar è strettamente monitorata da medici e infermieri, per intercettare immediatamente eventuali segni di possibili complicanze. Jagger, che segue un rigoroso regime di dieta ed esercizio fisico, secondo fonti vicine “dovrebbe riprendersi completamente ed essere sul palco entro l’estate”.