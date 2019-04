Serie A di nuovo in campo. Dopo il turno infrasettimanale, il campionato torna a offrire sfide di primissimo livello. Alle 18 del sabato la Juventus, con un occhio alla Champions, riceve il Milan. In serata, invece, la Roma farà visita alla Sampdoria.

Grande attesa, domenica, per la gara di San Siro tra Inter e Atalanta, sempre speciale per Gasperini. Il Napoli, che sarà impegnato in Europa League, ospita al San Paolo il Genoa di Prandelli.

I risultati della 31a giornata

Parma-Torino 0 – 0

Juventus-Milan

Sampdoria-Roma

Fiorentina-Frosinone

Cagliari-SPAL

Udinese-Empoli

Inter-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Genoa

Bologna-Chievo