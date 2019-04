Serie B, i risultati della 32a giornata: Brescia in fuga, al via i match delle 15

Non c’è sosta per il campionato di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale già in campo per la trentaduesima giornata, aperta dalla vittoria del Brescia, che allunga in vetta alla classifica in attesa delle altre concorrenti alla promozione diretta.

Grande attesa per il posticipo di lunedì tra Palermo e Verona, con il ritorno in Sicilia dell’ex rosanero Fabio Grosso. Trasferta insidiosa per il Benevento, di scena a Perugia, mentre il Lecce visita la Cremonese.

I risultati della 32a giornata

Brescia-Venezia 2 – 0 FINALE

Carpi-Padova 0 – 0

Cittadella-Livorno 0 – 0

Foggia-Spezia 0 – 0

Perugia-Benevento

Cremonese-Lecce

Ascoli-Pescara

Cosenza-Crotone

Palermo-Verona