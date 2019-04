Il nuovo passaporto britannico non ha più la scritta “European Union”. Eppure la Brexit, secondo la premier May, sembra essere a rischio. “Poiché il parlamento ha chiarito che fermerà l’uscita del Regno Unito senza un accordo, ora abbiamo una scelta netta: lasciare l’Unione europea con un accordo o non andarcene affatto”, ha detto la premier.

Secondo la May: “Più tempo ci vuole maggiore è il rischio che il Regno Unito non esca mai. Significherebbe lasciare che la Brexit che il popolo britannico ha votato ci scivoli tra le dita. Io non sosterrò questo. È essenziale garantire ciò per cui la gente ha votato, e per farlo dobbiamo ottenere un accordo”.

La Brexit in salita della premier Theresa May

La premier tenta quindi di trovare un accordo con l’opposizione Labour mentre tra pochi giorni i leader europei dovranno dare il loro verdetto sulla richiesta di un’estensione al 30 giugno. Se i 27 dovessero concedere l’estensione a Londra, il governo dovrà far passare un qualche accordo di divorzio.

Quanto al nuovo passaporto, il ministero degli Interni aveva annunciato che avrebbe cominciato a distribuirli nonostante la Brexit sia in salita. I vecchi passaporti verranno comunque emessi finché non finiranno le scorte e che i cittadini non avranno la possibilità di scegliere tra le due versioni. Ma dalla fine di quest’anno i documenti subiranno un altro cambiamento: dall’attuale colore rosso bordeaux si passerà gradualmente al blu.