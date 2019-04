Di nuovo purtroppo Montalbano

“Amore”, è titolo dell’episodio del Commissario Montalbano che andrà in onda lunedì 8 Aprile su Rai 1 alle 21,30. Purtroppo anche questa è una replica che è fasulla presentare come il 12^ ciclo di racconti dato che appartiene al ciclo precedente.

Per questo, poiché le prerogative di libri e film gialli sono il mistero e la sorpresa, non lo definiremo giallo, e quindi, possiamo senza problemi rinfrescarci trama e finale.

L’ispirazione del racconto

L’ ispirazione è sempre quella di un racconto del “Maestro”, il quale di tutta evidenza non disdegna le redditizie repliche dei suoi prodotti intellettuali in Rai, alla quale deve la conoscenza del grande pubblico dei suoi scritti e del loro protagonista. L’ispiratrice di “Amore” è una ragazza, “la più bella del paese” Michela Prestia, divenuta suo malgrado prostituta cedendo a situazioni difficili, ma riuscita a riscattarsi per amore, e per amore riuscita a ricominciare una nuova vita.

Accade però che proprio quando la sua vita diventa normale e Michela sembra essere felice, misteriosamente scompare. La soluzione non appare facile ed è l’ incontro con una coppia di anziani attori che gli raccontano del loro grande amore ad aprire un orizzonte che sarà di aiuto al commissario. Montalbano infatti comincia a pensare che anche la scomparsa di Michela possa essere il frutto di un amore grande, purtroppo, malato e folle e del quale sospetta il compagno della ragazza. Ma l’uomo gli confessa una realtà sconvolgente: Michela non è stata uccisa da nessuno ma si è tolta la vita, quale dono di suprema purezza da offrire al proprio uomo non potendo offrirgli il proprio onore, già rubatole dalla sua vita stessa.