Tutti vogliono adottare Fuego, il cagnolino torturato e bruciato

È gara di solidarietà a Sassari: tutti vogliono adottare Fuego. Il cagnolino era stato legato e torturato con il fuoco: gli hanno bruciato occhi, muso, zampe e schiena e poi lo hanno gettato a bordo strada, come un rifiuto.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Fuego

Dall’Ospedale Didattico Veterinario, dove l’animale è in cura, arrivano via Facebook gli aggiornamenti sul suo stato.”Fuego non ha perso la vista, le ferite stanno seguendo il loro decorso e alcune sono in via di miglioramento, altre invece sono un po’ più profonde. I padiglioni auricolari purtroppo sono caduti per via della gravità delle lesioni ma non importa, appena possibile cercheremo di fare una piccola plastica. Oggi abbiamo ripetuto gli esami di laboratorio e siamo in attesa di risultati. Ha un po’ di ipertermia ma tutto sommato in linea generale è abbastanza stabile”. Per le sue terapie, l’Università di Sassari ha aperto una raccolta fondi.