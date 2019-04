Potrebbe non esserci Giorgio Chiellini nella Juventus che sfiderà l’Ajax domani sera. Il difensore centrale non ha infatti preso parte alla rifinitura della vigilia alla Continassa, ultimo allenamento prima della partenza. Difficile vedere in campo ad Amsterdam anche Emre Can, uscito malconcio dalla partita di sabato con il Milan.

Ci sarà, invece, Cristiano Ronaldo, che a differenza di Chiellini e Can ha lavorato regolarmente con il gruppo. Confermata la sua presenza nell’andata dei quarti di Champions League, probabilmente già dal primo minuto. Partirà ancora dalla panchina, invece, Moise Kean, che scalpita ma dovrà adeguarsi al rispetto delle gerarchie dell’attacco bianconero.