Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico emiliano ha, nella tarda mattinata, rassegnato le dimissioni da mister dei viola. Una decisione sofferta, maturata dopo gli ultimi risultati negativi, in particolare la sconfitta interna col Frosinone di domenica. Il club non ha ancora emesso una nota ufficiale in merito alla scelta di Pioli.

La squadra, per il momento, sarà affidata al tecnico della Primavera Bigica. Per il futuro, il grande obiettivo è Eusebio Di Francesco, reduce dall’esonero con la Roma. Il nome dell’allenatore abruzzese è in cima alla lista del DS Corvino per ricostruire la Fiorentina del futuro, dopo il naufragio del percorso con Pioli.