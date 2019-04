Il Re Leone, il nuovissimo trailer mozzafiato

Il nuovo trailer è uscito oggi. Si, stiamo parlando de Il Re Leone, il film in live action più atteso di questo 2019. La pellicola, insieme ai progetti di Dumbo e Aladdin, vuole dare nuova vita all’originale classico del 1994. Il Re Leone è ad oggi uno dei lavori Disney più segreti, anche se il suo annuncio è avvenuto nel 2016.

Anche sapendo poco del film, possiamo affermare che l’uscita nelle sale è prevista per il 19 luglio 2019 nei cinema degli Stati Uniti e il 21 agosto in Italia. Jon Favreau sarebbe rimasto legato ai progetti Disney, che lo ha chiamato a dirigere anche il remake de Il Re Leone. La nuova pellicola è in mano allo sceneggiatore Jeff Nathanson, che ha già collaborato con la casa di topolino per Disney i Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazaar.

Il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jones tornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kanesarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.