Royal Baby, è toto nome: Diana, Victoria o Philip?

La nascita del Royal Baby si avvicina e cresce la curiosità sulla scelta del nome da parte di Harry e Meghan.

Il nome del Royal Baby

I più quotati finora sono, per una bambina Diana (in onore di Lady D) o Victoria (una delle più grandi regine del Regno d’Inghilterra); per un bambino i famosi nomi reali Arthur e Edward, così come Philip (in onore del nonno di Harry). “Molto probabilmente onoreranno i nonni”, spiega alla Cnn Wendy Bosberry-Scott, esperta di etichetta.

Non esistono regole reali per la scelta dei nomi. Tuttavia, la famiglia di Harry ama onorare i predecessori che non ci sono più. Il Royal Baby è settimo in linea di successione al trono britannico e, dunque, troppo lontano – A meno di un intervento della regina Elisabetta – per avere il titolo di principe o principessa. Bosberry-Scott ha spiegato che se dovesse essere un maschietto quest’ultimo probabilmente utilizzerà il secondo titolo di suo padre, Earl of Dumbarton. Se invece si trattasse di una bambina, la piccola sarà quasi sicuramente conosciuta come Lady (nome) Sussex.

Tradizionalmente, il primo a sapere di una nascita reale è il sovrano. Oltre alla regina Elisabetta II, saranno informati il primo ministro britannico Theresa May e il governatore generale di ogni nazione del Commonwealth, insieme al resto dei reali e alla famiglia di Meghan negli Stati Uniti. Se Meghan dovesse partorire da un giorno all’altro, gli aiutanti reali non sveglieranno la Regina e la notizia sarà diffusa al mattino seguente. In definitiva, Bosberry-Scott dice che il nome del bambino verrà annunciato “quando Buckingham Palace deciderà di annunciarlo”.