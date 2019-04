Walter Nudo lascia Los Angeles: di ritorno a Milano, deve essere operato

Walter Nudo sta tornando in Italia a causa delle sue condizioni di salute.

Il racconto a Mattino Cinque

L’amico Andrea Mainardi ha raccontato in diretta tv della una telefonata con Walter Nudo. A ‘Mattino Cinque’, lo chef ha detto di aver sentito l’amico a poche ore dalla notizia del malore.

“Ha detto di non preoccuparci, che era stato male ma ora stava meglio e che stava cercando di tornare in Italia“, ha riferito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip arrivato in finale con Nudo.

L’attore si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro. Trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center a Beverly Hills, avrebbe avuto un problema al cuore. La risonanza magnetica ha riscontrato due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate proprio da un problema al cuore. Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e a Milano subirà un intervento.

I messaggi di affetto e vicinanza

Sono tanti i messaggi di vicinanza per il vincitore del GfVip che arrivano dai profili social dei suoi amici, specie quelli che hanno condiviso con lui l’avventura nel reality di Canale 5, come Francesco Monte, Giulia Salemi, Fabio Basile, Le Donatella, Enrico Silvestrin. Hanno twittato per Walter anche Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me su Raiuno: “Forza #WalterNudo, siamo tutti con te e ti aspettiamo più forte che mai”, e il profilo de La vita in diretta, il programma pomeridiano della prima rete della tv pubblica, che pubblica una foto e scrive “Facciamo tanti auguri di pronta guarigione a #WalterNudo”.

A Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele ha parlato anche Lory Del Santo: “Walter Nudo sembrava Ercole e invece basta così poco….”, ha detto la showgirl italiana, che con Nudo ha convissuto nella casa del Grande Fratello Vip.