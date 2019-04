Sonda israeliana si schianta sulla luna

Allunaggio fallito per la sonda israeliana Beresheet, che si sarebbe schiantata sulla superficie lunare a causa di problemi tecnici.

La sonda, realizzata dal programma privato SpaceIL non è riuscita a completare le manovre e l’impatto sarebbe avvenuto pochi minuti dopo avere ‘mandato un selfie’ in ricordo dell’impresa spaziale dello Stato ebraico. Nella sala di controllo era presente il premier Benjamin Netanyahu, che ha affermato come Israele continuerà nel programma lunare.

A provocare l’incidente, la perdita del motore principale che non è riuscito a frenare la discesa verso la superficie lunare della sonda, costruita da un’organizzazione no-profit israeliana. “Se una prima volta non ci si riesce, si prova di nuovo”, ha commentato il primo ministro Netanyahu, che ha seguito in diretta tutte le fasi dell’operazione.

