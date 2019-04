Serie B, i risultati della 33a giornata: apre Pescara-Perugia

Anticipo di lusso per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. In campo all’Adriatico Pescara e Perugia, due nobili in disgrazia del nostro calcio. Entrambe le formazioni a caccia di punti preziosi nella corsa playoff, come al solito animata fino all’ultimo.

Quanto alle prime posizioni della classifica, tutto da seguire il posticipo domenicale tra Benevento e Palermo, mentre la capolista Brescia chiuderà il programma di giornata con la trasferta a Livorno. Proverà a mettergli pressione, invece, il Lecce, impegnato contro il Carpi in una delle sfide del sabato. Scontro salvezza tra Venezia e Foggia.

I risultati della 33a giornata

Pescara-Perugia 0 – 0

Crotone-Cremonese

Lecce-Carpi

Salernitana-Cittadella

Venezia-Foggia

Padova-Cosenza

Spezia-Ascoli

Benevento-Palermo

Livorno-Brescia